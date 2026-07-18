Сергей Разумовский

Сборная Испании была вынуждена отменить тренировку накануне финала ЧМ-2026 против Аргентины. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, занятие испанской команды сначала перенесли из-за грозы, однако вскоре его окончательно отменили. Вместо полноценной тренировки футболисты провели разминку в закрытом помещении.

Погодные условия также повлияли на подготовку сборной Аргентины. Тренировка аргентинцев задержалась из-за грозы, однако после улучшения погоды команда получила разрешение выйти на поле и провела занятие.

Финальный матч чемпионата мира-2026 между Испанией и Аргентиной состоится 19 июля на МетЛайф Стэдиум в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси, США. Начало встречи — в 22:00. Главным арбитром матча назначен словенец Славко Винчич.

Напомним, продажу билетов на ЧМ-2026 проверяют прокуроры США.