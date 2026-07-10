Александр Сукманский

В четвертьфинале чемпионата мира-2026 сборные Испании и Бельгии проведут свой первый официальный очный матч почти за 17 лет.

Игра начнется 10 июля в 22:00.

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Испания вышла в следующий раунд после победы над Португалией, взяв реванш за поражение в финале Лиги наций УЕФА 2025 года. Победный гол Микеля Мерино стал десятым случаем на нынешнем мундиале, когда решающий мяч был забит в последние минуты матча, что стало рекордом турнира.

Команда Луиса де ла Фуенте впервые с момента триумфа на чемпионате мира 2010 года сыграет в четвертьфинале. Тот успех остается единственной победой испанцев на стадии последних восьми. Кроме того, Испания стала первой сборной в истории, которая провела шесть подряд сухих матчей на чемпионатах мира.

Бельгия, в свою очередь, уверенно победила одного из хозяев турнира – сборную США со счетом 4:1. После этого успеха команда Руди Гарсии продолжила беспроигрышную серию до 18 матчей, одержав 12 побед и шесть раз сыграв вничью. За этот период бельгийцы в среднем забивали более трех мячей за игру, а также стали первой командой на нынешнем чемпионате мира, которая нанесла более 100 ударов по воротам.

В последний раз Испания и Бельгия встречались в 2016 году в товарищеском матче, который завершился победой испанцев со счетом 2:0. В общей сложности Испания выиграла пять подряд очных встреч с бельгийцами, начиная с 2004 года.

Микель Мерино открыл счет своим голам на нынешнем турнире в матче с Португалией. В то же время Ромелу Лукаку стал первым футболистом в истории, который отметился в четырех матчах чемпионата мира, выходя на замену.

Перед четвертьфиналом Испания не имеет новых кадровых потерь, тогда как Бельгия не сможет рассчитывать на Амаду Онана, который выбыл на длительный срок из-за серьезной травмы колена.

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