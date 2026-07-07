Павел Василенко

Сборная Испании стала четвертьфиналистом чемпионата мира, победив Португалию с минимальным счетом 1:0. Исход противостояния решил гол Микеля Мерино уже в компенсированное время, а для Криштиану Роналду это поражение поставило точку в мечте выиграть чемпионат мира.

Первый тайм оправдал ожидания болельщиков. Испанцы активнее начали встречу, а Микель Оярсабаль упустил отличную возможность открыть счет. Диогу Кошта дважды спас Португалию после ударов Ламина Ямаля и Алекса Баэны. В конце тайма уже команда Роберто Мартинеса ответила опасными моментами: Унай Симон парировал удары Жоау Фелиша и Роналду, а Нуну Мендеш попал в перекладину.

После перерыва обе сборные действовали слишком осторожно, почти не рискуя и фактически ожидая дополнительного времени. Казалось, матч неизбежно перейдет в овертайм, однако в начале компенсированного времени Испания нанесла решающий удар. Ферран Торрес нашел передачей Микеля Мерино, который хладнокровно переиграл Диогу Кошту и принес «Фурии Рохе» путевку в четвертьфинал.

Следующим соперником Испании станет победитель пары США – Бельгия, в то время как для Криштиану Роналду этот матч стал последним шансом осуществить главную мечту карьеры – выиграть чемпионат мира, ведь накануне поединка с испанцами он заявил, что это будет его последний мундиаль.

Чемпионат мира-2026, 1/8 финала

Португалия – Испания – 1:0

Гол: Мерино, 90+1.