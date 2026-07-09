Павел Василенко

Сборная Бельгии продолжает подготовку к четвертьфиналу чемпионата мира против Испании, однако перед решающим матчем оказалась в центре нового конфликта с ФИФА.

После побед над Сенегалом (3:2) и США (4:1) команда Руди Гарсии попросила изменить тренировочную базу, пожаловавшись на неудовлетворительное состояние газона на поле Университета Лойола Меримаунт. По информации The Athletic, бельгийская федерация заявила, что покрытие не соответствует минимальным стандартам, после чего ФИФА согласилась перевести команду на тренировочный комплекс клуба «Лос-Анджелес Гэлакси». В то же время в университете категорически не согласились с претензиями, подчеркнув, что поле регулярно проверяется и находится в отличном состоянии, а этим летом его использовали профессиональные спортивные команды.

Это уже не первая спора между бельгийцами и ФИФА: «красные дьяволы» также до сих пор требуют объяснений по поводу решения допустить американца Фоларина Балогуна к матчу 1/8 финала после отмены его дисквалификации.