Германия вырвала победу над Кот-д’Ивуаром и вышла в плей-офф ЧМ-2026.
Волевой успех немецкой команды
около 1 часа назадПодписаться в
На стадионе «BMO Field» в канадском Торонто состоялся матч второго тура группы Е чемпионата мира-2026, в котором встретились сборные Германии и Кот-д’Ивуара. Поединок завершился победой команды Юлиана Нагельсманна со счетом 2:1.
Ивуарийцы вышли вперед на 33-й минуте благодаря точному удару Франка Кессье. Сборная Германии отыгралась во втором тайме – отметился форвард Дениз Ундав, который перед этим вышел на замену.
В компенсированное время тот же Ундав оформил дубль и принес победу своей команде.
Германия занимает первое место в турнирной таблице группы Е, набрав шесть очков и гарантировала себе выход в плей-офф турнира. Кот-д’Ивуар идет вторым с тремя баллами.
ЧМ-2026, 2-й тур
Группа Е
Германия – Кот-д’Ивуар – 2:1
Голы: Ундав, 68, 90+4 – Кессье, 30.