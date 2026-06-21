Павел Василенко

На стадионе «BMO Field» в канадском Торонто состоялся матч второго тура группы Е чемпионата мира-2026, в котором встретились сборные Германии и Кот-д’Ивуара. Поединок завершился победой команды Юлиана Нагельсманна со счетом 2:1.

Ивуарийцы вышли вперед на 33-й минуте благодаря точному удару Франка Кессье. Сборная Германии отыгралась во втором тайме – отметился форвард Дениз Ундав, который перед этим вышел на замену.

В компенсированное время тот же Ундав оформил дубль и принес победу своей команде.

Германия занимает первое место в турнирной таблице группы Е, набрав шесть очков и гарантировала себе выход в плей-офф турнира. Кот-д’Ивуар идет вторым с тремя баллами.

ЧМ-2026, 2-й тур

Группа Е

Германия – Кот-д’Ивуар – 2:1

Голы: Ундав, 68, 90+4 – Кессье, 30.