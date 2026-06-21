Павел Василенко

Юбилейный тысячный матч в истории чемпионатов мира завершился полным доминированием одной команды. Во втором туре группы F в Монтеррее сборная Японии уверенно обыграла Тунис со счетом 4:0 и досрочно обеспечила себе выход в 1/16 финала ЧМ-2026.

Тунис вышел на игру с новым главным тренером Эрве Ренаром, который сменил Сабри Лямуши после тяжелого поражения от Швеции (1:5). Однако смена наставника не помогла африканской сборной – Япония с первых минут включила высокий темп и мощный прессинг.

Уже на 4-й минуте «самураи» открыли счет. Накамура прошел по левому флангу и сделал точную передачу в штрафную, где Камада спокойно отправил мяч в сетку.

Японцы продолжили контролировать игру и на 30-й минуте удвоили преимущество. Уэда получил мяч в центре поля и эффектным ударом через штрафной удар попал в дальний угол ворот.

После перерыва ситуация не изменилась. Тунис практически не создавал опасных моментов, а Япония продолжала методично вскрывать оборону соперника.

На 69-й минуте Ито воспользовался передачей Уэды и сделал счет 3:0. А в конце Уэда оформил дубль, установив окончательный результат.

После двух туров Япония набрала четыре очка и гарантировала себе место в плей-офф. Тунис с нулем очков и разницей мячей 1:9 досрочно завершил борьбу за выход из группы.

ЧМ-2026, 2-й тур

Группа F

Тунис – Япония – 0:4

Голы: Камада, 4, Уэда, 31, 83, Ито, 69.