Сенегал отправил пять "сухих" мячей Ираку в матче ЧМ-2026
На 13-й минуте иракцы остались в меньшинстве
32 минуты назадПодписаться в
Сборная Сенегала одержала разгромную победу над национальной командой Ирака в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2026. Поединок в квартете I завершился со счетом 5:0.
Сенегальцы вышли вперед уже на 4-й минуте усилиями Хабиба Диарра. Ключевой эпизод встречи произошел на 13-й минуте — после просмотра VAR арбитр Энтони Тейлор показал красную карточку защитнику сборной Ирака Ребину Сулака.
Оказавшись в большинстве, Сенегал довел счет до разгромного во втором тайме. На 56-й минуте Исмаила Сарр воспользовался ошибкой защиты, а затем полузащитник Папе Гуйе оформил дубль, забив на 59-й и 71-й минутах. Точку в матче на 82-й минуте поставил Илимэн Ндиайе.
Чемпионат мира-2026. Группа I. 3-й тур
Сенегал — Ирак — 5:0
Голы: Диарра, 4, Сарр, 56, Гуйе, 59, 71, Ндиайе, 82
Удаление: Сулака, 13 (Ирак)
19 сборных уже обеспечили себе участие в 1/16 финала чемпионата мира-2026.
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