Павел Василенко

История Хоакина в Бетисе еще не закончена. Андалузский клуб опубликовал официальное заявление относительно своей легенды.

Хоакин – выпускник академии Бетиса. Он провел 528 матчей за основной состав команды, забив 66 голов и сделав 68 результативных передач. Хоакин является рекордсменом по количеству матчей за Бетис. Он выиграл два Кубка Испании с командой.

Вингер повесил бутсы на гвоздь лишь в июле 2023 года, в возрасте 41 года.

Во вторник Бетис объявил о возвращении Хоакина в клуб. Бывшего игрока официально назначили советником клуба.

«Легендарный капитан "Бетиса" и один из акционеров клуба присоединяется к совету директоров. После завершения футбольной карьеры Хоакин выразил готовность поделиться своим опытом и знаниями. Его назначение будет утверждено на следующих общих собраниях клуба», – говорится в заявлении.

Бетис сейчас занимает пятое место в чемпионате Испании.