«Бетис» хочет арендовать вингера «Манчестер Юнайтед»
Антони присоединится к испанскому клубу
около 2 часов назад
Антони/фото: Бетис
25-летний бразильский вингер Манчестер Юнайтед Антони близок к возвращению в Бетис.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, руководство испанского клуба уже готовит предложение английскому клубу. Сделка предполагает аренду с обязательным выкупом в следующем сезоне.
Антони дал согласие на переход и сейчас ждет окончательное решение со стороны «красных дьяволов».
В прошлом сезоне бразилец уже выступал за Бетис во второй половине чемпионата, проведя 26 матчей и забив 9 голов.
