Ла Лига. Бетис впервые выиграл в новом сезоне
Алавес боролся до последнего
около 1 часа назад
Бетис и Алавес открывали программу 2 тура Ла Лиги. Матч в Севилье завершился со счетом 1:0.
Единственного гола Ло Чельсо в стартовые 15 минут хватило команде Мануэля Пеллегрини для достижения первой победы в новом сезоне. Аргентинец с близкого расстояния отправил мяч в сетку.
В оставшееся время Алавес так и не поразил ворота Бетиса, который празднует первую победу в Ла Лиге.
Ла Лига. 2 тур
Бетис - Алавес 1:0
Гол: Ло Чельсо, 16
Обзор матча будет доступен на странице события Бетис - Алавес.
Поделиться