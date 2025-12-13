В матче 16-го тура чемпионата Украины Полесье принимало Карпаты, и команды вместе забили пять мячей. Подопечные Руслана Ротаня праздновали победу со счетом 3:2.

После первого тайма хозяева вели 2:0: первый мяч забил Николай Гайдук с передачи Гуцуляка, затем отличился Алексей.

Во второй половине встречи Гуцуляк снова отдал результативную передачу на этот раз на Максима Брагару, который забил третий гол Полесья.

Карпаты пытались отыграться, провели несколько атак и сумели забить дважды: первый мяч оказался автоголом Богдана Михайличенко, а финальный гол забил Игорь Краснопир.

УПЛ. 16-й тур

Полесье – Карпаты – 3:2

Голы: Гайдук, 15, Гуцуляк, 27, Брагару, 52 – Михайличенко, 54 (автогол), Краснопир, 88