Павел Василенко

Защитник Полесья Сергей Чоботенко может оказаться в Металлисте 1925. По информации Sport.ua, харьковский клуб предложил 28-летнему футболисту зарплату в 40–45 тысяч долларов в месяц, а также подписной бонус (сумма остается неизвестной).

Агент Олег Авдыш сейчас ведет переговоры с Металлистом 1925 относительно потенциального трансфера своего клиента.

13 января житомирское Полесье, которому сейчас принадлежит контракт Чоботенко (срок действия до 30 июня 2026 года), официально сообщило, что защитник отстранен от первой команды. Футболист не отправится на сборы в Испанию и будет тренироваться с житомирской командой U-19.

Чоботенко в текущем сезоне сыграл 16 матчей в УПЛ, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.

В турнирной таблице Полесье занимает третье место, набрав 30 очков. Металлист 1925 с 24 баллами располагается на седьмой позиции.