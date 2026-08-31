Источник сообщил, сколько Бондаренко заработает в Аль-Ахли
Украинец перебрался в Саудовскую Аравию
Ранее сообщалось, что Аль-Ахли заплатит Шахтеру за переход Артема Бондаренко восемь миллионов евро. Сделка между клубами заключена в формате аренды с обязательным выкупом.
Портал AAwsat сообщает, что украинский полузащитник будет выступать за саудовский коллектив в течение трех сезонов, а за это время он заработает шесть миллионов евро (два миллиона евро за сезон).
26-летний Бондаренко провел за Аль-Ахли два официальных матча в Межконтинентальном кубке и чемпионате Саудовской Аравии.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость украинца в восемь миллионов евро.
Аль-Ахли сейчас занимает шестую позицию в лиге с шестью очками по итогам трех туров.
1 сентября команда украинца сыграет на выезде с Аль-Хилялем.
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