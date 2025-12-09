Сергей Разумовский

Тренерский штаб Игоря Костюка в Динамо уже полностью сформирован, и теперь окончательно известно, кто будет помогать исполняющему обязанности главного тренера киевлян в заключительных матчах года. Именно с этим штабом первая команда завершит 2025 год в поединках чемпионата и еврокубков.

Одновременно остается открытым вопрос с тренером юношеской команды U‑19. До своего повышения именно эту должность занимал Костюк, поэтому сейчас в структуре клуба возникла временная кадровая неопределенность. Как сообщает ТаТоТаке, Динамо не спешит с назначением нового наставника для юношей.

По информации источника, решение по главному тренеру Динамо U‑19 руководство примет уже после завершения первой части сезона. Выбор будет напрямую зависеть от дальнейшей судьбы самого Костюка – останется ли он у руля первой команды или вернется к работе с юношеским коллективом. На данный момент эту должность занимает один из бывших помощников Костюка Павел Чередниченко.

Тем временем Динамо U‑19 продолжает показывать высокие результаты. Недавно юношеская команда столичного клуба достигла важного исторического рубежа, забив тысячный гол в чемпионате Украины U‑19. В данном розыгрыше Национальной лиги U‑19 киевляне продолжают борьбу за чемпионство: после сыгранных туров у них 38 очков, и команда находится в группе лидеров. От Шахтера Динамо отстает всего на один балл, при этом донецкий клуб имеет матч в запасе, что дополнительно обостряет интригу в юношеском первенстве.