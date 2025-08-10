Источники назвали дату, когда Забарный официально станет игроком ПСЖ.
Украинский защитник будет представлен игроком парижан 11 августа
около 1 часа назад
Илья Забарный/фото: Борнмут
Все ведущие СМИ и известные инсайдеры подтвердили, что парижский гранд ПСЖ завершил сделку по переходу украинского центрального защитника Борнмута Ильи Забарного.
Как сообщает RMC Sport, официальное объявление о трансфере 22-летнего футболиста ожидается уже в понедельник, 11 августа 2025 года.
В прошлом сезоне 2024/25 Забарный сыграл 39 матчей за клуб, оформив одну голевую передачу. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 42 миллиона евро.
