Сергей Стаднюк

Бывший вингер Динамо Беньямин Вербич поделился мнением о своем экс-партнере в составе киевлян Илье Забарном. Футболист сборной Украины близок к трансферу из Борнмута в ПСЖ.

Илья Забарный! Ему тогда было 17, а он пришел на тренировку, будто уже 10 лет играет за первую команду Динамо. Сразу была заметна его уверенность. Мы все в команде поняли, что Забарный уже вскоре перейдет в хороший европейский клуб. Думаю, у него все должно получиться в ПСЖ, – заявил Вербич в интервью «Украинскому футболу». Беньямин Вербич

По информации L'Équipe, сумма трансфера составит 60 млн евро, еще 3 млн евро предусмотрены как солидарные выплаты. Кроме того, контракт включает 3 млн евро в качестве бонусов: 1,5 млн евро – в случае победы ПСЖ в Лиге 1 и еще 1,5 млн евро – если клуб хотя бы раз за пять следующих сезонов выиграет Лигу чемпионов.

Известно, что киевскому Динамо по условиям продажи Забарного в Борнмут принадлежит 20-25% от будущего трансфера. Таким образом, по наиболее пессимистичной оценке киевский клуб от этого перехода получит около 15 миллионов евро. По самой оптимистичной сумма выплат может составить около 18 млн.

