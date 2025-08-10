22-летний защитник сборной Украины и английского Борнмута Илья Забарный привлёк внимание ведущих клубов мира.

В борьбе за его подписание победил ПСЖ, с которым игрок уже согласовал условия контракта. По информации журналиста L'Équipe Хуго Делома, Забарный, вероятно, не получил четкой гарантии, что российский вратарь Матвей Сафонов покинет команду.

Источник отметил, что вопрос возможного сосуществования с Сафоновым был ключевым для украинца. Зимой, когда велись переговоры о трансфере, Забарный не представлял себе работу плечом к плечу с игроком из России. Однако впоследствии его позиция изменилась, и он не смог отказаться от возможности перейти в ПСЖ.

При этом последние недели, когда защитнику презентовали проект клуба, Сафонов отверг идею ухода из Парижа. Журналист выразил сомнение, что оба смогут комфортно работать в одной команде.

Ранее сообщалось, что ПСЖ сделал еще один шаг к подписанию Забарного.