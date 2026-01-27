Павел Василенко

Слухи вокруг будущего Коула Палмера в Челси не утихают, несмотря на недавние заверения главного тренера Лиама Росеньора, что футболист чувствует себя счастливым на «Стэмфорд Бридж». Как сообщает журналист The Sun Сэмюэль Лакхерст, 23-летний англичанин все еще не до конца адаптировался к жизни в Лондоне и задумывается о возвращении в родной Манчестер.

По информации источника, Палмер открыт к возможному переходу в Манчестер Юнайтед – клуб, за который он болеет с детства, несмотря на то, что является воспитанником Манчестер Сити и именно оттуда перебрался в Челси. «Красные дьяволы» и ранее интересовались футболистом, который за два с половиной года в Лондоне вырос в звезду мирового уровня.

Ситуация дополнительно усложняется неопределенным будущим Бруну Фернандеша. Капитана Манчестер Юнайтед активно связывают с возможным переходом в Саудовскую Аравию. Прошлым летом он уже был близок к уходу, а окончательное решение планирует принять после завершения сезона. Контракт португальца действует до лета 2027 года с опцией продления еще на год, однако, по данным Mirror, для его сохранения клубу придется повысить зарплату до 400 тысяч фунтов в неделю и гарантировать участие в Лиге чемпионов.

The Sun отмечает, что в случае ухода Фернандеша именно Палмер может стать его прямой заменой на позиции плеймейкера. Если же португалец останется, англичанин способен сыграть справа в тройке атакующих полузащитников или же в варианте со смещением Фернандеша глубже, как это практиковал Рубен Аморим.

Впрочем, потенциальный трансфер обещает быть чрезвычайно дорогим: несмотря на травмы в начале сезона Палмер остается ключевым игроком Челси и имеет контракт с лондонцами до 2033 года.