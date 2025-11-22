Павел Василенко

Динамо потерпело историческую неудачу: киевляне впервые проиграли три матча подряд в УПЛ.

Киевская команда уступила Колосу со счетом 1:2 в выездном матче 13-го тура УПЛ. Это поражение стало третьим подряд для Динамо в элитном дивизионе, что является беспрецедентным случаем в истории клуба.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, перед поединком с Колосом киевляне уже находились на грани антирекорда, имея два поражения подряд. Поражение в Коваливке продолжило серию до трех – такого в чемпионате Украины с Динамо еще никогда не случалось.

Неудачная серия началась 2 ноября 2025 года в выездном матче против Шахтера (1:3), а продолжилась 9 ноября поражением от ЛНЗ (0:1).

На данный момент Динамо находится на пятом месте турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 20 очков.