Главный тренер Колоса Руслан Костышин прокомментировал матч 13-го тура УПЛ с Динамо (2:1).

«Мы настраивались. Мы говорили, что хотели так играть. Благодаря тренировочному процессу, настройке и выполнению футболистами установки. Но на поле есть две команды, не всегда план воплощается. Здесь план воплотился, мы хотели играть агрессивно с первых минут, мы это планировали.

Во время международной паузы я дал четыре выходных – никогда в жизни этого не делал. Более спокойные, потому что уже конец первого круга чемпионата. Это тенденция, что «Колос» в конце первой половины сезона всегда хорошо выглядит. Это было и в те времена, и сейчас – мы убедительно выглядим физически», – сказал Костышин в эфире УПЛ ТВ.