Тренер Колоса отреагировал на победу над Динамо: «Никогда в жизни этого не делал»
Специалист проанализировал игру с бело-синими
42 минуты назад
Главный тренер Колоса Руслан Костышин прокомментировал матч 13-го тура УПЛ с Динамо (2:1).
«Мы настраивались. Мы говорили, что хотели так играть. Благодаря тренировочному процессу, настройке и выполнению футболистами установки. Но на поле есть две команды, не всегда план воплощается. Здесь план воплотился, мы хотели играть агрессивно с первых минут, мы это планировали.
Во время международной паузы я дал четыре выходных – никогда в жизни этого не делал. Более спокойные, потому что уже конец первого круга чемпионата. Это тенденция, что «Колос» в конце первой половины сезона всегда хорошо выглядит. Это было и в те времена, и сейчас – мы убедительно выглядим физически», – сказал Костышин в эфире УПЛ ТВ.
После этого матча Колос занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ, имея 22 зачётных пункта в своем активе.
В следующем туре ковалёвская команда 28 ноября отправится в гости к Оболони.