Павел Василенко

Айнтрахт Франкфурт принял непростое, но ожидаемое решение – клуб разорвал сотрудничество с главным тренером Дино Топпмеллером. Об этом было официально объявлено в воскресенье. До конца сезона команду временно возглавят Деннис Шмитт и Александр Майер.

Окончательная точка была поставлена после драматической ничьей 3:3 с Вердером, когда франкфуртцы спаслись голом в компенсированное время. Уже после этого матча спортивный директор клуба Маркус Креше встретился с наблюдательным советом, чтобы обсудить дальнейшую судьбу наставника.

Топпмеллер возглавил Айнтрахт летом 2023 года, сменив Оливера Гласнера – тренера, который привел клуб к триумфу в Лиге Европы в 2022-м. Первый сезон под руководством нового наставника стал историческим: команда впервые в своей истории пробилась в Лигу чемпионов, демонстрируя смелый и атакующий футбол.

Однако повторить этот успех не удалось. В текущем сезоне Айнтрахт откровенно провалился в защите, пропустив 39 мячей в 18 турах Бундеслиги. Лишь одна победа в последних семи матчах привела к падению на седьмое место в таблице и поставила под угрозу еврокубковые амбиции клуба. Руководство решило действовать немедленно, надеясь спасти сезон.