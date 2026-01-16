Вердер поделил очки с Айнтрахтом в стартовом матче 18 тура Бундеслиги. Матч в Бремене завершился со счетом 3:3.

Хозяева уже на старте встречи получили гол в собственные ворота, когда Доан нашел кроссом Брауна, который подрезал мяч головой на Калимуендо, направив мяч в дальний угол. На 29-й минуте и Сугавара нашел передачей Нджиму, который помог Вердеру сравнять счет до перерыва.

После перерыва Айнтрахт во второй раз вышел вперед - Коллинз своим голом во второй раз огорчил фанатов Вердера, которые продолжали гнать свою команду вперед.

Бременцы отреагировали на это двумя голами в течение нескольких минут. Стаге откликнулся на подачу Мбангула с фланга, а затем настала очередь Милошевича принимать поздравления с дебютным голом в составе Вердера.

Последнее слово в матче было за гостями, когда на пятой добавленной минуте Кнауфф спас Айнтрахт от поражения на поле Вердера.

Бундеслига. 18 тур

Вердер - Айнтрахт 3:3

Голы: Нжинмах, 29, Стаге, 78, Милошевич, 81 - Калимуендо, 1, Коллинз, 56, Кнауфф, 90+5