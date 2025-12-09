На стадионе Камп Ноу в Барселоне завершился матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором каталонская Барселона одержала победу над Айнтрахтом со счетом 2:1.

Гости открыли счет уже на 21-й минуте — Ансгар Кнауфф точно пробил и вывел Айнтрахт вперед. Барселона ответила после перерыва: на 50-й минуте Жюль Кунде сравнял счет, а уже через три минуты оформил дубль, перевернув ход матча в пользу хозяев.

После этого поединка Барселона имеет 10 очков и располагается на 14-й позиции. Айнтрахт набрал четыре очка и занимает 30-е место в таблице общего этапа.

Финал текущего розыгрыша Лиги чемпионов состоится 30 мая 2026 года на Пушкаш Арене в Будапеште.

Барселона (Испания) – Айнтрахт Франкфурт (Германия) 2:1

Голы: Кунде 50, Кунде 53 – Кнауфф 21