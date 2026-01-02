Павел Василенко

Саудовский футбол стоит на пороге исторических изменений. Аль-Хиляль станет первым грандом страны, который выйдет из-под контроля Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF) и перейдет в частные руки. Об этом сообщил авторитетный журналист Бен Джейкобс.

Вопрос изменения владельца обсуждается уже длительное время. Первоначальная стратегия PIF заключалась в том, чтобы стабилизировать финансовую и спортивную ситуацию клуба, усилить его позиции на международной арене, а уже после этого передать актив частному инвестору. Похоже, этот план выходит на финишную прямую.

По имеющейся информации, именно Аль-Хиляль из всех клубов, находящихся под управлением фонда, ближе всего к завершению сделки по полной приватизации. Клуб уже выполнил ключевые условия, необходимые для перехода к новой модели управления, и сейчас остались только финальные формальности.

Другие саудовские топ-клубы – Аль-Наср, Аль-Иттихад и Аль-Ахли – также рассматриваются как потенциальные кандидаты на смену собственности в будущем. Однако, по данным источников, для них подобные шаги пока не являются приоритетными, и быстрых решений в их случае ожидать не стоит.

Таким образом, Аль-Хиляль может стать пионером новой эпохи саудовского футбола, открыв путь к более масштабной приватизации и еще большей интеграции клубов королевства в мировой футбольный рынок.