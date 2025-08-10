Павел Василенко

Дарвина Нуньеса официально представили как нового игрока Аль-Хиляля, а его трансферная стоимость составила 53 миллиона евро.

Нуньес попрощался с болельщиками Ливерпуля, официально завершив свой переход в саудовский клуб Аль-Хиляль.

Несмотря на то, что Нуньес не полностью оправдал высоких ожиданий, которые сопровождали его приход, он завоевал симпатию некоторых болельщиков своими выступлениями, но его уход считался неизбежным, поскольку, как сообщается, Ливерпуль готовил важный трансфер Александера Исака.

Аль-Хиляль официально объявил о приходе уругвайского нападающего. За трансфер они заплатили 53 миллиона евро. 26-летний игрок подписал с клубом трехлетний контракт.

Ливерпуль приобрел Нуньеса из Бенфики в 2022 году за 85 миллионов евро. Хотя он улучшил свои результаты во втором сезоне, ему не удалось впечатлить тренера команды Арне Слота, и его уход был неизбежен.

За время своего пребывания в Ливерпуле Нуньес забил 40 голов и отдал 26 результативных передач в 143 матчах. Он выиграл один чемпионский титул, Кубок Лиги и Кубок Суперкубка.