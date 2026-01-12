Павел Василенко

Текущий сезон ярко обнажает глубину кризиса, в котором оказался Манчестер Юнайтед. Клуб, который не пробился в еврокубки и досрочно выбыл из обоих внутренних кубковых турниров, завершит кампанию лишь с 40 официальными матчами – показатель, который выглядит шокирующим для гранда английского футбола.

Увольнение Рубена Аморима не стало спасительным шагом. После ухода португальского специалиста команда под руководством временного наставника Даррена Флетчера сыграла вничью с Бернли в Английской Премьер-лиге и сенсационно выбыла из Кубка Англии, уступив дома Брайтону. Ранее «красные дьяволы» завершили выступления и в Кубке лиги, проиграв серию пенальти клубу четвертого дивизиона – Гримсби Таун.

Ещё в прошлом сезоне Манчестер Юнайтед остался без европейских турниров, потеряв шанс в финале Лиги Европы против Тоттенхэма. Теперь же ситуация выглядит ещё мрачнее: после 23 матчей АПЛ команда добилась лишь восьми побед и до конца сезона 2025/26 проведет ещё 17 поединков – все исключительно в чемпионате Англии.

В итоге – лишь 40 матчей за сезон. В последний раз такая цифра фиксировалась в 1915 году, 111 лет назад, когда футбольные соревнования остановила Первая мировая война. Для сравнения: в прошлом сезоне Манчестер Юнайтед провел 60 матчей.