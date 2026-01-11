Манчестер Юнайтед выбыл из Кубка Англии от Брайтона
Брайан Груда и Дэнни Уэлбек принесли победу чайкам в матче 1/32 финала
около 7 часов назад
Фото: Брайтон
В рамках 1/32 финала Кубка Англии на стадионе Олд Траффорд Брайтон одержал выездную победу над Манчестер Юнайтед со счетом 2:1.
Открыли счет гости уже на 12-й минуте: отличился Брайан Груда. После перерыва на 64-й минуте Дэнни Уэлбек удвоил преимущество Брайтона, обеспечив «чаек» комфортное преимущество.
Красные дьяволы попытались вернуться в игру на 85-й минуте, когда Беньямин Шешко сократил отставание, но на большее команде не удалось посягнуть.
Таким образом, Брайтон пробился в следующий раунд Кубка Англии, а МЮ покинул турнир.
Кубок Англии. 1/32 финала
Манчестер Юнайтед – Брайтон – 1:2
Голы: Шешко, 85 – Груда, 12, Уэлбек, 64