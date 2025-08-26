Итальянский форвард Чиро Иммобиле вынужден пропустить почти два месяца из-за травмы бедра. 35-летний нападающий покинул поле уже на 30-й минуте своего дебютного матча за Болонью против Ромы в субботу, который завершился минимальной победой римлян 1:0.

По информации пресс-службы клуба, Иммобиле ожидает около восьми недель восстановления. Опытный форвард усилил команду Винченцо Итальяно перед сезоном, вернувшись на Аппенинский полуостров из турецкого Бешикташа.

На данный момент Иммобиле занимает восьмое место среди бомбардиров Серии А за всю историю, забив 201 гол. Он отстает всего на четыре мяча от легендарного Роберто Баджо.