Павел Василенко

Легендарный итальянский вратарь Лоренцо Буффон умер в возрасте 95 лет от сердечного приступа.

Лоренцо, двоюродный брат дедушки другого известного вратаря, Джанлуиджи Буффона, стал исторической фигурой в Милане, клубе, за который он выступал с 1949 по 1959 год и с которым пять раз выигрывал Серию А. Он также играл за Портогруаро, Дженоа, Интер, Фиорентину и Ивреа.

«Невероятный», как его прозвали, также был голкипером сборной Италии и играл на чемпионате мира 1962 года в Чили.

По данным итальянской прессы, похороны будут закрытыми.