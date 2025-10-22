Павел Василенко

Молодой футболист Антони Иллано погиб при курьезных обстоятельствах в ДТП, произошедшем, когда коровы перешли ему дорогу. Бразилец ехал на мотоцикле. Трагедия произошла в ночь с воскресенья на понедельник.

Утром Иллано возвращался с дня рождения отца на мотоцикле, когда запись с камеры наблюдения показала стадо коров, шедших по дороге, и 20-летний футболист не смог их объехать.

Свидетели рассказали, что молодой человек упал с мотоцикла и после столкновения ударился головой об асфальт. Авария стала для него фатальной, а бразильская полиция позже подтвердила, что он умер на месте происшествия от полученных травм.

Иллано был игроком клуба Пиауи, а в прошлом он также играл за такие команды, как Альтос и Флуминенсе.