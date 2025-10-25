Павел Василенко

После смерти футболиста Джорджа Болдока, который оставил яркий след в английском футболе, стали известны детали его наследства.

Бывший защитник Шеффилд Юнайтед, который долгие годы выступал в Английской Премьер-лиге, трагически умер в возрасте 31 года прошлым летом - его нашли без признаков жизни в собственном бассейне.

После расследования установили: ни алкоголя, ни наркотиков в крови спортсмена не было, а смерть наступила в результате несчастного случая.

Недавно завершились судебные слушания по делу наследства, и британские СМИ сообщили, что Болдок оставил семье 6,65 миллиона евро, из которых примерно пять миллионов останутся после уплаты долгов.

Поскольку футболист не успел составить завещание, все активы перешли его единственному трехлетнему сыну Броди. Управление средствами поручили матери мальчика, которая сможет использовать их на благо ребенка до его 18-летия.