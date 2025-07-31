Главный тренер Шахтера Арда Туран поделился мыслями перед ответным матчем с Бешикташем

– Прежде всего, приветствую всех на турецкой и украинской пресс-конференции. Завтрашний матч, возможно, будет психологически самым особенным в сезоне, так как у Бешикташа есть своя история и прошлое, что позволяет команде отыгрываться независимо от обстоятельств. Мы с уважением будем относиться к футболу и сосредоточимся на игре максимально. Несмотря на то, что это лишь начало сезона, для нас это один из финалов, которые мы проведем в этом году. Чтобы прогрессировать и перейти на новый уровень, мы сосредоточимся на этом матче полностью, так как в августе нас ждут девять игр за 30 дней. Это будет финал для нас, где мы будем играть на победу.

Но противостоять Бешикташу никогда не бывает легко, потому что, как я уже сказал, у них есть история, а также очень важные игроки, которых нужно уважать. Если мы будем хотя бы немного высокомерными или расслабленными в этой игре, проблемы, которые возникнут, могут преследовать нас весь сезон.