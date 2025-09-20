Павел Василенко

Европейская футбольная федерация (УЕФА) готовится к голосованию, которое может стать историческим. Во вторник организация рассмотрит вопрос об исключении сборной и клубов Израиля из всех международных соревнований.

По данным израильских медиа, подавляющее большинство федераций готово поддержать это решение. Лишь две-три страны выражают категорическое несогласие.

Причиной такого шага называют военные действия в Газе и обвинения в геноциде, которые звучат в адрес Израиля. Как сообщает портал Israelhayom, решающее давление на УЕФА оказывает Катар, особенно после атаки Израиля на Доху.

Израильская футбольная ассоциация работает в круглосуточном режиме, пытаясь избежать голосования. Она активно обращается за поддержкой к международным спортивным структурам и дипломатическим партнерам.

Тем не менее, если голосование все-таки состоится, вероятность исключения Израиля из турниров УЕФА выглядит почти неизбежной.