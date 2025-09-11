Павел Василенко

Матч Италии против Израиля (5:4) в отборе к ЧМ-2026 превратился из футбольного шоу в поле для конфликтов – не только на трибунах, но и на поле.

В игре, которая состоялась в Дебрецене на фоне сложной политической ситуации на Ближнем Востоке, атмосфера была крайне напряженной. Во время исполнения гимна Израиля итальянские фанаты демонстративно повернулись спинами к полю, а на трибунах появился баннер с призывом «Стоп» – в знак протеста против конфликта в секторе Газа.

Однако самые громкие обвинения – в адрес Джанлуиджи Доннаруммы. По информации израильского Kanal 12 и издания Marca, итальянского вратаря обвиняют в намеренных оскорблениях в адрес игроков сборной Израиля во время игры.

Футболист израильской команды Эли Даса заявил после матча:

«Они оскорбляли нас и издевались на протяжении всего матча», – сказал он, имея в виду итальянских игроков.

Среди пострадавших в жестком противостоянии – Тай Барибо и Сагив Ехезкель, которые получили травмы, а сам матч, несмотря на результат, оставил горький привкус политического и морального противостояния.

Никакой официальной реакции со стороны УЕФА или Итальянской футбольной федерации пока не было. Ожидается, что расследование инцидента будет продолжаться в ближайшие дни.