Павел Василенко

В матче 16-го тура Ла Лиги Жирона на выезде одолела Реал Сосьедад (2:1) и оторвалась от зоны вылета. Оба украинских легионера красно-белых – форвард Владислав Ванат и вингер Виктор Цыганков – внесли вклад в успех каталонской команды.

Цыганков стал главным героем матча, оформив дубль в поединке. После завершения встречи авторитетный портал WhoScored поставил вингеру оценку 8.9 баллов – высшую в матче.

Ванат получил за матч от WhoScored 5.9 баллов.

После 16 туров команда Мичела Санчеса имеет в активе 15 зачетных баллов и занимает 17-е место в турнирной таблице Ла Лиги.

В следующем туре красно-белые дома примут мадридский Атлетико.

Матч запланирован на 21 декабря, начало игры в 15:00 по киевскому времени.

Цыганков в сезоне 2025/26 провел за Жирону 12 матчей во всех официальных турнирах: четыре гола, две результативные передачи.

Ванат в текущей кампании имеет в активе четыре гола и один ассист за 15 матчей в красно-белой форме.