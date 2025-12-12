В 16-м туре Ла Лиги Жирона одержала важную выездную победу над Реал Сосьедадом со счетом 2:1.

На 35-й минуте хозяева открыли счет: после передачи Игора Субельдии Гонсалу Гедеш завершил атаку – 1:0.

После этого игра перешла под контроль Жироны. На 76-й минуте Аззеддин Унахи сделал передачу в свободную зону на Виктора Цыганкова, который эффектно перебросил мяч через вратаря – 1:1.

Уже через восемь минут Цыганков оформил дубль, замкнув прострел Алекса Морено пяткой – 1:2.

Сейчас Реал Сосьедад с 16 очками остается на 14-й позиции, а Жирона на одно очко меньше покинула зону вылета.

В матче также участвовал украинский форвард Владислав Ванат, но он уступил место на поле в перерыве Хоэлю Роке.

Вратарь Жироны Владислав Крапивцов остался вне заявки каталонской команды из-за травмы.

Ла Лига. Испания. 16 тур

Реал Сосьедад – Жирона 1:2

Голы: Гонсалу Гедеш 35 – Цыганков 76, 84