Украинский вратарь Бенфики Анатолий Трубин через Instagram прокомментировал победу своей команды в Суперкубке Португалии, где лисанбонцы со счетом 1:0 обыграли Спортинг. Трубин провел весь матч на поле и отметился тремя важными сейвами, внесший значительный вклад в итоговый успех.

«Невозможно придумать день лучше. 100+ матчей с Бенфикой. Плюс один трофей, плюс одна победа и еще День рождения (24 года). Спасибо команде и болельщикам – это идеальный старт сезона. Впереди – еще больше», – написал Анатолий.

Для 24-летнего голкипера этот трофей стал уже вторым в составе Бенфики, так как ранее он стал обладателем Кубка лиги. Впереди у команды два матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против французской Ниццы. Встречи запланированы на 6 и 12 августа.

Старт чемпионата Португалии для Бенфики запланирован на 17 августа, и в первом туре команда сыграет в гостях против Эшторила.