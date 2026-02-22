ЛНЗ после рестарта УПЛ рискует потерять своего лидера
Яшари получил травму
около 5 часов назад
Мухаррем Яшари / Фото - ЛНЗ
Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев прояснил ситуацию вокруг полузащитника Мухаррема Яшари, который не доиграл матч 17 тура УПЛ против Эпицентра (2:0). Его слова приводит УПЛ ТВ.
Он футболист, который продолжил бы игру, если бы было какое-то микро-повреждение, мы требуем этого от футболистов, только серьезная травма могла ему помешать. Я сейчас не могу сказать степень серьезности этой травмы, завтра проведем обследование, будем знать более детально, – сказал Пономарев.
