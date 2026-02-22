Главный тренер Эпицентра Сергей Нагорняк подвел итоги матча 17 тура УПЛ против ЛНЗ (0:2). Его слова приводит УПЛ ТВ.

Первый тайм - абсолютно равная игра, пока не произошла одна ошибка на ауте. Договорились, разговаривали, что, как, к чему - и пропустили гол. А когда от такой команды пропускаешь – очень тяжело. ЛНЗ - это команда, которая физически очень хорошо готова, защищается очень хорошо.

Во втором снова досадная ошибка, 0:2. Они закрылись, и нам было трудно вскрыть. После таких ошибок было трудно вернуться в игру. Откровенно говоря, у нас особых шансов не было, потому что ЛНЗ закрылся.

Они в простой футбол играют, который дает результат, вот и все. Они физически очень сильно готовы. Единственное, в чем мы проиграли, особенно ключевые моменты - это в единоборствах. Это самое главное в футболе, - сказал Нагорняк.