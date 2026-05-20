Одесский Черноморец во второй раз в 2026 году получил от ФИФА запрет на регистрацию новых футболистов. Об этом сообщает официальный сайт Международной футбольной федерации, которая и зафиксировала новое дисциплинарное ограничение для украинского клуба.

Первый трансферный бан Черноморец получил ещё 6 апреля 2026 года. Согласно условиям того решения, команда из Одессы не имеет права регистрировать новых игроков на протяжении трёх следующих трансферных окон. Такая санкция существенно ограничивает возможности клуба в усилении состава и планировании подготовки к следующему сезону под руководством Романа Григорчука.

19 мая ФИФА наложила на Черноморец уже второй трансферный бан. В отличие от предыдущего наказания, новое ограничение будет действовать до тех пор, пока не будет принято отдельное решение о его отмене. Это означает, что ситуация для одесского клуба остается неопределённой, а дальнейшие кадровые перспективы напрямую зависят от того, когда и на каких условиях ограничение будет снято.

Несмотря на проблемы за пределами футбольного поля, Черноморец продолжает борьбу за возвращение в Украинскую Премьер-лигу. За два тура до завершения чемпионата Первой лиги одесситы занимают второе место в таблице, имея в своем активе 59 очков. Команда сохраняет преимущество в два балла над Левым Берегом в борьбе за вторую прямую путёвку в УПЛ.

В то же время Черноморец уже обеспечил себе участие в переходных матчах за выход в элитный дивизион следующего сезона. Таким образом, одесский клуб имеет шанс вернуться в УПЛ, даже несмотря на кадровые и дисциплинарные трудности, возникшие весной.

Напомним, Левый Берег сократил отставание от Черноморца после ничьей одесситов с Черниговом (2:2).