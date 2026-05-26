Рух во вторник, 26 мая, официально исключен из соревнований украинской Премьер-Лиги сезона 2025/26. Такое решение приняли Общие собрания участников УПЛ, сообщает пресс-служба лиги.

На заседании было рассмотрено заявление львовского клуба с просьбой исключить главную команду из соревнований Чемпионата Украины среди клубов УПЛ. Общие собрания поддержали эту просьбу и удовлетворили заявление Руха. В соответствии с регламентом, место Руха в матчах плей-офф за право участия в УПЛ сезона-2026/27 займет Александрия.

В сезоне-2025/26 Рух финишировал на 14-м месте, набрав 21 очко. Александрия завершила чемпионат 15-й с 17 баллами и по спортивному принципу должна была напрямую покинуть элитный дивизион. Соперник «горожан» в плей-офф станет известен 1 июня, когда завершится сезон в Первой лиге.

Ранее президент Руха Григорий Козловский сообщал, что главная команда клуба добровольно перейдет во Вторую лигу, а сам клуб сосредоточится на развитии академии.