Павел Василенко

Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат пропустит матч отбора на ЧМ-2026 против Ямайки в среду, 19 ноября. Федерация подтвердила, что 78-летний специалист покинул тренировочный сбор.

Кюрасао борется за участие в первом в своей истории чемпионате мира. За один матч до конца они возглавляют свою квалификационную группу и нуждаются как минимум в ничье против Ямайки в последнем матче, чтобы обеспечить себе квалификацию. Именно ямайцы являются главными соперниками Кюрасао за первое место, и победа обеспечит им место на чемпионате мира.

Причиной, по которой Адвокат покинул тренировочный лагерь, стали личные обстоятельства.

Президент федерации Гилберт Мартина выразил свое понимание решения Адвоката, отметив, что вся федерация полностью его поддерживает.

Адвокат возглавил национальную сборную Кюрасао в январе 2024 года. Ранее он руководил многочисленными другими национальными командами, включая сборные Нидерландов (трижды), России, Бельгии, Южной Кореи, Ирака и Сербии. Он также известен как тренер таких клубов, как ПСВ, Фейеноорд, Глазго Рейнджерс и Зенит, с которым он выиграл Кубок УЕФА в 2008 году.