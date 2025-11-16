Новости матча и текущая форма

Команда Сергея Реброва под его руководством должна собраться после разгрома 0:4 от Франции в четверг, который положил конец надеждам на автоматическую квалификацию. Второе место - это максимум для Украины, но чтобы пробраться в плей-офф, нужно победить Исландию на нейтральном поле в Варшаве. Это даст Украине шанс на искупление, учитывая, что пять из предыдущих семи квалификаций на чемпионат мира завершились для нее болезненными поражениями в плей-офф.

Каждый матч по футболу национальной сборной — это событие, которое вместе переживают миллионы украинских болельщиков. Букмекерский бренд GGBET создан для тех, кто ценит реальные эмоции и ценит уникальный игровой опыт. Поддерживай Украину вместе с GGBET!

Сине-желтые имеют всю необходимую мотивацию, но первая задача — фактически дойти до плей-офф, и в этом они могут быть уверены, так как украинцы не проиграли в трех матчах против более слабых по рейтингу соперников в этой группе (2 победы, 1 ничья), включая победу в первом матче.

Исландия в лучшем положении, чем хозяева, и знает, что ничьей достаточно для выхода в плей-офф после выездной победы 2:0 над Азербайджаном в четверг. Северная нация стремится ко второму появлению на финальных частях после вылета на групповом этапе в 2018 году, но мудро не заглядывать слишком далеко, ведь Исландия проиграла шесть из последних десяти международных матчей (3 победы, 1 ничья). Такая грустная статистика показывает, что работа еще далеко не завершена для Исландии, чьи надежды на Евро-2024 закончились выездным поражением от Украины на польской земле, так что здесь им придется преодолеть психологический барьер.

История противостояний

Украина проиграла лишь один из шести предыдущих очных матчей (3 победы, 2 ничьи), выиграв первый матч текущего турнира 5:3 в прошлом месяце.

Горячая статистика и серии

Девять из последних 12 матчей Украины завершились с голами обеих команд. Одиннадцать из предыдущих 15 голов Украины забиты после перерыва.

Восемь из последних десяти игр Исландии завершились с более чем 2.5 голами. Все пять матчей Исландии в этой квалификации имели по крайней мере один гол в первом тайме.

Ключевые игроки и отсутствующие

Алексей Гуцуляк забил и ассистировал против Азербайджана в прошлом месяце, и Украина выиграла все четыре матча, в которых он забивал, включая первое противостояние.

Сверрир Ингви Ингасон забил свой первый гол за сборную почти за девять лет в четверг и не проигрывает в ни одном из последних 20 матчей с голом за клуб и сборную (13 побед, 7 ничьих).

Прогноз

Украинская сборная готова дать бой Исландии! А букмекеры GGBET оценивают шансы на победу команд с коэффициентом 1.84 для подопечных Реброва и 5.06 для исландцев. Какой прогноз выбрать – решать тебе. Поддерживай сборную вместе с нами! Все будет GG.

Коэффициенты взяты с сайта GGBET.UA на 14:36 16 ноября и могут изменяться.

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными согласно решениям КРАИЛ №128 и №129 от08.08.2023.