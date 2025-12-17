Павел Василенко

Украинский защитник харьковского Металлиста 1925 Василий Кравец попал в ужасное ДТП в Ровненской области. К счастью для него и его семьи всё обошлось.

«Я благодарю Бога, что спас наши жизни. Спасибо всем за поддержку, все живы!» – написал Кравец в своем Instagram.

По информации спасательных служб, авария произошла ещё 6 декабря на трассе М-06 соединением Киев – Чоп недалеко от населённого пункта Тараканов, что в Дубенском районе Ровненской области.

В столкновении оказались сразу несколько транспортных средств, среди которых три грузовика и легковой автомобиль.

Больше всего пострадал именно легковой автомобиль, в салоне которого заблокировало пассажиров. На место происшествия прибыли бойцы ГСЧС, которые с использованием специнструментов освободили женщину 1996 года рождения и её малолетнюю дочь, 2020 года рождения.

Ещё одному участнику ДТП удалось выбраться из повреждённого авто без посторонней помощи.

28-летний Кравец в текущем сезоне не сыграл ни одного матча за Металлист 1925.

Ранее он выступал за Карпаты, Ворсклу, Днепр-1, Полесье, польский Лех, а также испанские Леганес, Луго и Спортинг (Хихон).