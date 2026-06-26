Александр Сукманский

В заключительном туре группового этапа чемпионата мира-2026 сборные Кабо-Верде и Саудовской Аравии проведут решающий матч за право продолжить борьбу в турнире. Несмотря на нахождение в нижней части турнирной таблицы группы H перед третьим туром, обе команды еще сохраняют шансы побороться за выход в плей-офф.

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Текущая форма команд

Сборная Кабо-Верде подходит к поединку после ничьих с Испанией и Уругваем, продолжив свою беспроигрышную серию до пяти матчей (три победы и две ничьих). Если команда не проиграет и на этот раз, то станет лишь третьей африканской сборной после Камеруна (1982) и Сенегала (2002), которая завершит дебютный групповой этап чемпионата мира без поражений.

Ничья также позволит Кабо-Верде присоединиться к Уэльсу (1958), Камеруну (1982) и Ирландии (1990) как четвертой команде, завершившей свои первые три матча на чемпионате мира вничью. В то же время даже один набранный балл может оставить команде шансы на выход в плей-офф с третьего места или даже со второго. Команда Бубисты проиграла в основное время лишь один из последних 17 матчей.

Саудовская Аравия после поражения от Испании со счетом 0:4 имеет лишь одну победу в последних восьми встречах (две ничьих и пять поражений). Несмотря на последнее место в группе H, команда отстает от второго места всего на одно очко, поэтому победа является обязательным условием для борьбы за плей-офф.

Статистика выступлений Саудовской Аравии на чемпионатах мира также остается неутешительной: 13 поражений в 18 последних матчах турнира при двух победах и трех ничьих. Кроме того, команда не смогла сыграть на ноль ни в одном из этих поединков.

Личные встречи

Будущий матч станет первым в истории противостояния Кабо-Верде и Саудовской Аравии.

При этом Саудовская Аравия проиграла лишь один из пяти матчей чемпионатов мира против представителей Африки, одержав две победы и дважды сыграв вничью.

Интересная статистика

Кабо-Верде не пропускает во втором тайме уже пять матчей подряд.

В последних четырех поединках сборная Кабо-Верде получала столько же желтых карточек, сколько и соперник.

В двух стартовых матчах турнира Саудовская Аравия позволила соперникам нанести 49 ударов по воротам, тогда как сама пробила лишь 10 раз.

Лишь в одном из последних четырех матчей Саудовской Аравии забивали обе команды.

Ключевые игроки и кадровые новости

Полузащитник Кабо-Верде Кевин Ленини отметился голом до перерыва в двух из трех последних матчей за сборную, хотя до этого не забивал с января 2024 года.

Капитан Саудовской Аравии Салем Аль-Давсари отмечался результативным действием в каждой из...чотирьох останніх перемог своєї команди.

Кабо-Верде не допоможе дискваліфікований Сідні Лопеш Кабрал. У складі Саудівської Аравії кадрових втрат не зафіксовано.

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Эксперты GGBET оценивают шансы команд в матче Кабо-Верде — Саудовская Аравия так: коэффициент на победу Кабо-Верде — 2.74, на победу Саудовской Аравии — 2.68. Кто выйдет сильнее — выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

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