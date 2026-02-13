Павел Василенко

Конфедерация африканского футбола решительно положила конец слухам о возможном переносе Кубка африканских наций 2027 года. В пятницу КАФ официально заявила: континентальный турнир состоится в запланированные сроки и без изменений в странах-хозяевах – Кении, Танзании и Уганде.

Президент КАФ Патрис Мотсепе подчеркнул, что организация не разделяет скепсиса относительно готовности Восточной Африки принять соревнования такого масштаба. По его словам, федерация находится в постоянном контакте со всеми сторонами и приложит максимум усилий, чтобы чемпионат соответствовал высочайшим международным стандартам – как с инфраструктурной точки зрения, так и с точки зрения безопасности.

Одной из причин выбора дат проведения турнира – июнь и июль 2027 года – стала политическая ситуация в регионе. В частности, общие выборы в Кении запланированы на август, а период перед ними традиционно считается напряженным. Глава организационного комитета APN ранее отмечал, что во время избирательной кампании страна может столкнуться с повышенными рисками, способными повлиять на безопасность болельщиков и участников соревнований.

Тем не менее, в КАФ уверены: благодаря четкому планированию и координации с местными властями Кубок африканских наций-2027 пройдет без форс-мажоров и станет важным событием для всего континента.