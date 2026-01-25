Килиан Мбаппе принял участие в выездной победе мадридского Реала над Вильярреалом со счетом 2:0. Сделав дубль, французский форвард помог «сливочным» выйти на первое место в Ла Лиге, но особое внимание привлек его гол с пенальти и необычное празднование.

Мбаппе реализовал одиннадцатиметровый удар в стиле Паненки – так, как пытался, но не смог забить Браим Диас в финале Кубка африканских наций. Диас тогда стал антигероем финала против Сенегала, промахнувшись с решающего пенальти, после чего его сборная проиграла в дополнительное время. Марокканец публично извинился перед болельщиками и признал свою ошибку.

Забив такой же рискованный мяч в ворота Вильярреала, Мбаппе подбежал к камере и закричал: «Это тебе», – обращаясь к Браиму. После матча Килиан подтвердил журналистам, что удар был посвящен другу, чтобы поддержать его морально.