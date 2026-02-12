Сергей Разумовский

В очередном контрольном матче, в котором львовский клуб Рух одержал победу над словенским Радомлє (2:1), снова не принимал участие полузащитник Василий Руніч. Хотя футболист находится вместе с командой на сборе в Словении, однако пока что работает по индивидуальной программе, что не позволяет ему участвовать в товарищеских матчах. Об этом сообщает Sport.ua.

Детали прогресса его восстановления пока не разглашаются, но очевидно, что тренерский штаб не рискует здоровьем игрока, продолжая подводить его к полноценной форме отдельно от общей группы. Нет в распоряжении главного тренера Ивана Федыка и одного из ключевых защитников команды — Юрия Копины.

Он получил травму мышцы в заключительном контрольном поединке, который состоялся еще перед отъездом Руха на балканский этап подготовки. Сейчас Копина проходит восстановление во Львове. Планируется, что после возвращения клуба из-за границы футболист пройдет дополнительное медицинское обследование, и тогда уже станет известно, когда он сможет вернуться к работе под руководством Ивана Федыка и какой прогноз по срокам его полного восстановления.

Во время сбора в Словении львовская команда планирует провести еще два контрольных поединка, после чего 14 февраля отправится в обратном направлении — домой, во Львов, где продолжит подготовку к возобновлению официального сезона.

Напомним, что недавно к тренерскому штабу львовского клуба присоединился бывший полузащитник Динамо и сборной Украины Сергей Рыбалка, который начал свою работу в команде U-19.