Нигерия и Тунис устроили голевую перестрелку в матче 2 тура Кубка африканских наций-2025. Матч в Фесе завершился со счетом 3:2.

Орлы усилиями главных звёзд гарантировали себе путевку в 1/8 финала. Сначала Осимхен под занавес первого тайма открыл счёт, а после перерыва Ндиди и Лукман довели его до разгрома.

3 пропущенных гола не деморализовали Тунис, который в заключительные 15 минут сумел минимально сократить отставание в счёте, но Нигерия сохранила максимальное количество очков и вышла на первое место в группе с шестью очками перед вторничным матчем против Уганды.

КАН-2025. 2 тур. Группа С

Нигерия - Тунис 3:2

Голы: Осимхен, 44, Ндиди, 50, Лукман, 67 - Талби, 74, Абди, 87 (с пенальти)