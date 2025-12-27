Марокко во 2 туре Кубка африканских наций-2025 упустило шанс досрочно оформить выход в 1/8 финала в матче против Мали. Игра в Рабате завершилась со счетом 1:1.

«Атласские львы» в этом матче рассчитывали на поддержку форварда Реала и сборной Франции Килиана Мбаппе, который прилетел в столицу Марокко поболеть за своего давнего друга Ашрафа Хакими в футболке с номером 2, а также одноклубника Браима Диаса.

Команды обменялись голами с пенальти в каждом из таймов. Диас перед перерывом открыл счет после пенальти, подтвержденного VAR.

После перерыва Мали не задержались с ответным голом - Синаяко заработал пенальти на себе, переиграв с отметки Буну. Марокканцы при поддержке родных трибун попытались вырвать победу, но до финального свистка команды больше не забивали.

В последнем туре Марокко сыграет против Замбии, а Мали - против Коморских островов. Оба матча состоятся 29 декабря.

Кубок африканских наций-2025. 2 тур. Группа А

Марокко - Мали 1:1

Голы: Диас, 45+5 (с пенальти) - Синаяко, 64 (с пенальти)